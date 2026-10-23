Un muerto y 3 desaparecidos en supuesto ataque de dron a buque en mar Negro ante Rumanía

El ataque contra el buque Khoryv, con bandera de las islas Comoras y que navegaba desde Turquía hacia Rumanía, se produjo fuera de las aguas territoriales rumanas, cerca del puerto de Constanza, señaló la cadena de noticias Digi24.

El Centro de Coordinación Marítima de la Autoridad Naval Rumana fue alertado del incidente alrededor de las 10:00 hora local (07:00 GMT) y varios barcos de salvamento fueron enviados poco después a la zona para rescatar a los marineros, entre ellos diez ucranianos.

Según informaron a EFE fuentes de la Autoridad Naval Rumana, hasta el momento, las embarcaciones de intervención han logrado rescatar del agua a nueve personas con vida y recuperar un cadáver.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la escasa visibilidad, no es posible realizar una intervención aérea con helicópteros.

El buque atacado, que transportaba material ferroso, había zarpado del puerto turco de Eregli, al este de Estambul, con destino al puerto rumano de Sulina, situado cerca de la frontera con Ucrania.

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El mar Negro, frente a las costas de Rumanía y la vecina Bulgaria, vive desde hace varias semanas una oleada de ataques con drones contra buques mercantes, que han dejado al menos 30 muertos o desaparecidos y varios barcos hundidos.

Rusia es la principal sospechosa de estos ataques debido al destino y la carga de los buques, pero los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria se han mostrado cautos a la hora de acusar directamente a Moscú, ante la ausencia de pruebas materiales concluyentes.