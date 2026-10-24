Boric envía un sentido mensaje de apoyo a Lula antes de la segunda vuelta en Brasil

"Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más. Que en un mundo más rico que nunca no podemos quedarnos tranquilos mientras siga habiendo pobres. También es claro en que hay que generar riqueza, y no olvida nunca, como obrero que es, que esa riqueza debe ser justamente distribuida y trabaja duro para ello", afirmó Boric.

A través de una larga publicación en sus redes sociales, el expresidente chileno dedicó sentidas palabras a Lula da Silva, con quien ha tenido una cercanía personal y política de años, compartiendo gran parte de su ideario progresista en materia de justicia social y lucha contra el cambio climático.

"Lula ha sido un guardián también del planeta, en especial de su pulmón más importante que es el Amazonas. Frente a la deforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen", destacó el líder del Frente Amplio chileno.

"(...) me consta que a él lo mueve el amor, y no el odio. Yo estoy agradecido de Lula porque ha sido generoso con nuestra generación, pero no solo enseñando sino que también dispuesto a aprender (...) Mañana son las elecciones y espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad", sentenció Boric.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flavio Bolsonaro fue el más votado con el 47 % de los votos frente al 45 % de su adversario.

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El líder de Partido de los Trabajadores (PT), que va en busca de su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años de edad, asistió hoy a un acto multitudinario en Río de Janeiro en el marco de la última jornada de campaña antes de la segunda vuelta.

A lo largo del día, Lula da Silva se trasladará hasta Sao Paulo, el mayor colegio electoral del país, para cerrar su campaña, en tanto Flávio Bolsonaro marchó por la ciudad de Belo Horizonte para luego dirigirse a la cuna política de bolsonarismo, Río.