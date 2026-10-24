China y EE.UU. chocan por minería ilegal cerca de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica

En un pronunciamiento, la Embajada de China en Nicaragua hizo mención a una publicación en la plataforma X de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, que, señaló, "acusa sin fundamento a empresas mineras chinas en Nicaragua de recurrir a prácticas coercitivas y vinculan sus actividades con la minería ilegal en Costa Rica".

"Cabe señalar que las empresas chinas no realizan actividades mineras en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica ni en las zonas aledañas", sostuvo la delegación diplomática china, y afirmó que "las acusaciones formuladas por la parte estadounidense carecen de fundamento fáctico y confunden deliberadamente cuestiones distintas, por lo que resultan irresponsables".

La legación china instó a la parte estadounidense "a respetar los hechos, abandonar las acusaciones infundadas y dejar de utilizar la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua".

"China se opone a cualquier intento de difamar a las empresas chinas mediante afirmaciones carentes de pruebas", remarcó.

El viernes, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afirmó que la "minería china en Nicaragua implica un costo para Costa Rica".

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"Empresas mineras chinas en Nicaragua suelen emplear tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado", aseguró, a la vez que indicó que como resultado de estas tácticas coercitivas de las empresas mineras chinas, cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar a Costa Rica y extraer oro ilegalmente.

La embajada estadounidense en Costa Rica también resaltó que "esta actividad ilegal ejerce una presión creciente en la frontera norte de Costa Rica" y dijo que "Estados Unidos respalda a Costa Rica en la protección de su frontera y en la lucha contra la minería ilegal y el tránsito fronterizo ilegal vinculado a esta actividad".

El Gobierno de Nicaragua por su parte calificó de "afirmaciones falsas" lo dicho por la Embajada de EE.UU. en Costa Rica en relación a las empresas mineras chinas que trabajan en Nicaragua, y expresó su respaldo a la declaración de Pekín "por su contundencia y veracidad".

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó en febrero pasado su preocupación por una eventual "invasión" de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que ese país ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.

El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan un total de 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense que incluye áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en Las Crucitas, donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses.