Cientos de miles de retornados de Pakistán afrontan una grave escasez en Afganistán

"Ya sentimos el frío al acercarse el invierno, pero carecemos de las necesidades más básicas, como un refugio adecuado, mantas, colchones y ropa para los niños", lamentó este sábado a EFE Afzal Khan, un retornado de 65 años.

Aunque reconoció que el Gobierno talibán y las ONG han entregado material, aseguró que "es muy limitado" y carecen de medios para ganarse la vida si deciden mudarse a provincias más cálidas.

En la misma línea, Matiullah, quien regresó desde la ciudad paquistaní de Peshawar y sobrevive en un campamento en Kabul, relató a EFE que la mayoría de los niños han enfermado por el frío. "La ayuda se agotó en pocos días porque tuvimos que pagar revisiones, médicos y medicinas. Necesitamos al menos lo básico, ya que Kabul es muy frío", explicó.

Estas condiciones de escasez reflejan la realidad sobre el terreno de las cifras recogidas en el último informe conjunto de ACNUR y la OIM, publicado el jueves.

Según los datos oficiales, entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2026 se ha registrado un total de 812.131 retornos de afganos procedentes de Pakistán. De esta cifra, al menos 85.821 personas fueron deportadas a la fuerza.

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El flujo de retornos de este año se disparó drásticamente el pasado 10 de julio, tras entrar en vigor una orden del Ministerio del Interior paquistaní para arrestar de manera inmediata a todo nacional de Afganistán sin papeles válidos, llegando a registrarse unas 3.500 personas cruzando la frontera a diario. Solo en la segunda semana de octubre, cerca de 4.000 afganos cruzaron la frontera, incluyendo casi medio millar de deportados.

Las continuas inspecciones y redadas en Pakistán desataron el pánico, forzando un "retorno voluntario coercitivo" generalizado. En pasos fronterizos como el de Chaman, familias enteras se apresuraron a cargar camiones con sus pertenencias ante el temor de ser encarcelados. Los afectados denunciaron que la directiva recrudeció el acoso policial, la extorsión y los desalojos forzosos.

Esta crisis migratoria tiene su origen en el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP) lanzado por Islamabad en septiembre de 2023. Desde entonces, la cifra acumulada de afganos que han regresado a su país asciende a 2.744.068 personas.