Cuba tacha de "desespero" el llamado de EEUU a una colaboración con la CIA contra la isla

"Ahora EE.UU. se apea con reclutamientos públicos de la CIA. Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes", escribió el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en la red social X, y reproducido varios medios oficiales.

La respuesta del Ejecutivo de La Habana ocurrió luego de que en la misma red social Rubio compartiera un mensaje la víspera diciendo que "para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento".

"Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", señala el texto del secretario de Estado, de origen cubano.

Cossío por su parte, amplió su respuesta en otro largo texto en la red social Facebook tachando a la CIA como "una organización de terrorismo de Estado" con un "sucio historial".

El viceministro de Exteriores cubano recordó que "en la década de los 70 del siglo pasado, el Senado de EE.UU. empleó largo tiempo de trabajo y recursos a un Comité senatorial dedicado a investigar y denunciar los excesos, violaciones de la ley, abusos y crímenes de la CIA".

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En ese momento, dijo, "se destaparon operaciones de asesinatos, secuestros, torturas, Golpes de Estado, operaciones de desestabilización de gobiernos legítimos" así como "el reclutamiento y entrenamiento de algunos de los esbirros y cuerpos represivos más violentos y despiadados de Latinoamérica".

Durante las últimas horas la tensión entre La Habana y Washington elevó su pulso luego de que el presidente Donald Trump, asegurara este viernes que, una vez concluida la guerra contra Irán, la Armada estadounidense navegará hasta la isla y luego enviará ahí a "Marco Rubio a cerrar el acuerdo".

Tras estas declaraciones, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de "ambiciones de dominación" sobre la isla y señaló que los cubanos "alcanzaron desde el 1 de enero de 1959" la "verdadera independencia".

Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensionado durante 2026, pese a que ambos Gobiernos reconocieron en marzo pasado que sostuvieron contactos de alto nivel, que no arrojaron resultados tangibles, al menos a la luz pública.