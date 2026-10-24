El Ejército israelí detiene a 40 personas en una operación en 400 puntos de Cisjordania

En un comunicado, el Ejército indica que actuó en 400 ubicaciones del territorio palestino ocupado, centrándose, asegura, en las zonas vinculadas al grupo islamista Hamás.

Entre los detenidos, afirma, hay afiliados a Hamás y a la Yihad Islámica, "así como sospechosos implicados en incitación a la violencia, disturbios públicos y lanzamiento de piedras".

Dentro de la operación, que fue anunciada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, a pocos días de las elecciones generales que se celebrarán en Israel el martes, el Ejército informa de que "desmantelaron monumentos conmemorativos de terroristas que participaron en atentados terroristas en los que murieron civiles israelíes".

Se espera que las redadas duren varios días, según dijo el propio Ejército al comienzo de la operación el viernes noche.

En Hebrón, la redada iniciada ha desplazado forzosamente a al menos 1.600 personas de sus hogares, según datos ofrecidos este sábado a EFE por el municipio de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La información recabada por el consistorio, a través de un formulario que envían las personas afectadas, indica que se trata de más de 200 familias y que el 43 % de ellas no tiene un lugar alternativo donde alojarse.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó este sábado la operación militar, que considera un "castigo colectivo" y una "peligrosa escalada" que "no traerá seguridad ni paz a nadie".

Tras el ataque ocurrido este viernes cerca de Hebrón, en el que murieron dos militares israelíes y los dos atacantes palestinos, Netanyahu anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones forzosas de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

En un videomensaje, Netanyahu aseguró que el Ejército se está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, durante la cual Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que estaban bajo control jordano desde 1948.