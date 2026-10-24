Emiratos cierra todas las playas de dos de sus regiones del norte tras detectar un vertido

El Departamento de Servicios Públicos de Ras al Khaimah anunció este sábado en un comunicado "el cierre de todas las playas" hasta nuevo aviso, mientras instó a los residentes a seguir las directrices de las autoridades competentes para "garantizar la seguridad de todos", sin aportar más detalles.

Este emirato cuenta con más de una decena de playas y zonas marítimas que abarcan unos 64 kilómetros de largo, mientras el de Umm al Quwain -donde ayer se detectó el derrame por primera vez y las autoridades procedieron a cerrar todas sus playas- cuenta con cinco destinos costeros de unos 24 kilómetros.

Por otra parte, las autoridades del emirato de Sharjah también han cerrado la playa de Al Hamriyah, que abarca unos tres kilómetros, como medida preventiva y debido a su estrecha proximidad geográfica con Umm al Quwain y con el objetivo de evitar que cualquier posible contaminación llegue a la zona.

Hasta el momento, todas las playas de Dubái y del emirato de Ajman siguen abiertas al público.

El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente emiratí dijo ayer en un comunicado haber detectado "contaminación marina causada por un derrame de petróleo proveniente de un buque cisterna", que llegó a las playas de Umm al Quwain, y afirmó que los equipos especializados comenzaron a implementar medidas para contener el vertido.

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Eso incluyó acordonar las zonas afectadas y el inicio de las labores de limpieza "con el fin de limitar el impacto ambiental", mientras que el ministerio también instó al público a "abstenerse a realizar actividades de pesca en las zonas afectadas por la contaminación".

Las autoridades emiratíes no han hecho referencia a las causas del derrame del buque cisterna, si bien en los últimos días se han producido ataques contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz, como consecuencia de la guerra de Irán iniciada a finales de febrero pasado.

Las autoridades de Omán, país ribereño del estrecho de Ormuz, también han reportado vertidos de petróleo cerca de sus costas en los últimos meses como consecuencia de la guerra.