Excandidata presidencial de Ecuador pasa su primera noche en prisión

González ingresó el viernes en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, para cumplir con la prisión preventiva dictada un día después de haber sido detenida en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la costera provincia de Manabí donde se crió.

Ricardo Patiño, una de las figuras más importantes del correísmo y quien, entre otros cargos, fue canciller durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), dijo este sábado a EFE que no tienen más información que la que ha circulado públicamente sobre González, y que ningún miembro del movimiento político correísta Revolución Ciudadana (RC) ha tenido contacto con ella.

"Solamente nuestras compañeras del movimiento que estaban allá (en las afueras de la cárcel) esperándola, vieron que entraron vehículos con vidrios polarizados, pero no pudieron verla. Por ahora no sabemos nada más", dijo.

De su lado, Correa escribió en su cuenta de X que González "es un ejemplo de entereza, serenidad y valentía".

La excandidata, que perdió en segunda vuelta frente a Noboa las elecciones de 2023 y 2025, ya estaba investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos respecto a los fondos recibidos por la RC para financiar la campaña de 2023.

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Por ese caso, llamado 'Caja Chica'. ya allanaron a inicios de año su vivienda, pero esta vez fue arrestada en el marco de otro proceso, bautizado como 'Laberinto', que sigue el hilo de esas indagaciones.

Las investigaciones tomaron fuerza después de que el exasambleísta Santiago Díaz -expulsado de RC al ser acusado de violar a una menor, caso por el que está condenado a 29 años y 4 meses de cárcel- testificase sin aportar mayores pruebas que trajo dinero en efectivo desde Venezuela por disposición de Correa para financiar la campaña, extremo negado por el expresidente.

A raíz de ello, la RC fue suspendida a petición de la Fiscalía, por lo que quedó impedida de participar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, lo que ha llevado al correísmo a insistir en su tesis de persecución política, negada por el Gobierno.

Ahora, la Fiscalía busca demostrar que la campaña electoral del correísmo supuestamente recibió de forma irregular dinero del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sentenciado, en primera instancia en dos casos, uno de ellos por presunta comercialización ilícita de combustibles en las estaciones de servicio que posee con su familia.

Según el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, el Ministerio Público rastrea el origen y destino de medio millón de dólares.