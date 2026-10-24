Fragmentos de misiles balísticos interceptados caen a 5 kilómetros de la ciudad de La Meca

La Defensa Civil saudí dijo en un comunicado que las operaciones de derribo de dos misiles balísticos hutíes lanzados contra las regiones de La Meca y Medina (las dos ciudades más sagradas del Islam) provocaron la caída de fragmentos en este histórico valle, sin que se hayan registrado víctimas.

Además, otros restos de proyectiles impactaron contra el barrio de Al Nozha, en la provincia costera de Yeda; en Wadi Jalil, en Taif; y en el centro de Masturah, en la demarcación administrativa de Rabigh, que forma parte de la provincia de La Meca.

La Defensa Civil no informó sobre víctimas o daños materiales, como sí ha hecho en otras ocasiones, y se limitó a señalar que "se han llevado a cabo los procedimientos establecidos para este tipo de casos".

Poco después, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, negó que el movimiento chií atacara las regiones sagradas de La Meca y Medina, una acusación que calificó de "una gran y enorme mentira" pese a que horas antes reivindicó una operación contra una refinería de petróleo de Petro Rabigh.

"Estas falsedades y afirmaciones ya no engañan a nadie, pues nuestras operaciones se dirigen contra sus instalaciones petroleras y bases militares", dijo Sarea en su cuenta de X.

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Los hutíes reivindicaron hoy siete ataques contra instalaciones civiles, militares y energéticas de Arabia Saudí en la capital del reino, Riad, en la ciudad costera de Yanbu, en la gobernación de Rabigh, contra el estratégico oleoducto Este-Oeste, contra los aeropuertos de Dammam y Najrán, y una base militar en Jamis Mushait.

El grupo chií, aliado de Irán, lleva semanas lanzando ataques de envergadura contra Arabia Saudí, que a su vez le ha acusado de apuntar contra La Meca y Medina, algo que ha despertado oleadas de condena en la comunidad internacional al tratarse de los dos lugares más sagrados del islam.

Sin embargo, el movimiento chií ha desmentido siempre estas acusaciones e incluso ha llegado a afirmar que todo el espacio aéreo de Arabia Saudí es inseguro a excepción del de La Meca y Medina.