Mamdani vota de manera anticipada en Nueva York para las elecciones de medio mandato

"Feliz primer día de voto anticipado, New York!", escribió el alcalde en su cuenta de X, que acompañó con unas imágenes suyas votando y saludando a una de las personas que formaban parte de la mesa electoral.

En su publicación, Mamdani también recordó que "votar es un derecho fundamental y nadie —especialmente el gobierno— debería impedirte ejercerlo".

Además de esta advertencia, el alcalde de Nueva York aprovechó su mensaje en redes sociales para recordar los plazos de la votación anticipada.

"La votación anticipada se lleva a cabo del 24 de octubre al 1 de noviembre", explicó y añadió que "tu última oportunidad para votar es el día de las elecciones: martes, 3 de noviembre".

Horas antes, y también a través de su cuenta de X, Mamdani anunció que empezaba la votación anticipada en Nueva York.

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A poco más de una semana de que se celebre la jornada electoral, tanto políticos demócratas como republicanos están haciendo un esfuerzo para animar a sus votantes a que acudan a las urnas.

Aunque las últimas encuestas apuntan a una ventaja general de diez puntos de los demócratas sobre los republicanos, numerosas carreras al Congreso y al Senado permanecen muy reñidas por lo que la movilización resulta decisiva.

También este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los ciudadanos de Florida y Michigan que acudan a las urnas para votar de manera anticipada.

"La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social donde a continuación envió otro mensaje idéntico pero refiriéndose al estado de Michigan.

Trump pidió el voto para su partido, el republicano, y dijo: "asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral".