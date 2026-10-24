Periodistas de nueve países reciben Premios a la Excelencia Periodística de la SIP

"No solo estamos entregando premios, estamos reconociendo una manera de ejercer el periodismo que exige rigor, independencia, perseverancia y muchas veces una considerable dosis de valentía", dijo la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, en la entrega de los galardones, realizada en la edición 82 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Los trabajos ganadores fueron hechos por medios de comunicación de Colombia, Argentina, Brasil, España, Panamá, Estados Unidos, Bolivia, México y Perú.

Los premios están divididos en 13 categorías e incluyen 26 menciones honoríficas a trabajos que van desde la denuncia del tráfico de personas en el Caribe, hasta la resiliencia de comunidades indígenas frente a la crisis climática en Canadá o investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y migración forzada, cuya amplitud temática fue resaltada por el jurado.

Esta fue la primera edición en que se incluyó una categoría dedicada a la perspectiva de igualdad.

Los premios consisten en diplomas de reconocimiento, además de una dotación económica de 2.000 dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Premio de Periodismo en Profundidad: 'El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía', de Juan Torres, Bram Ebus, Arianna de Sousa-García, Natalie Barusso, Daniela Castro, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Isabela Granados, Joseph Poliszuk y María de los Ángeles Ramírez, Amazon Underworld, de Colombia.

- Premio de Opinión: '¿Volver a Caracas?', de Catalina Lobo-Guerrero, El País-América, de Colombia.

- Premio de Entrevista Alejandro Miró Quesada Garland: 'Arturo Pérez-Reverte con Hugo Alconada Mon: ‘Hay lugares de los que nunca se vuelve’, de Hugo Alconada Mon, La Nación, de Argentina.

- Premio a la Cobertura Noticiosa de Actualidad: 'Luta Busca: familiares desaparecidos', de Rebeca Cardoso Ligabue, Alfredo Henrique, Rebeca Ligabue, Rafaela Lima, Érica Montenegro, Gui Prímola, Lara Abreu, Daniel Ferreira, Michael Melo, Rodrigo Freitas, Victor Sansil, Douglas Macedo, Fernanda Sousa, Fabio Leite, Márcia Delgado, Otto Valle, Olívia Meireles y Lilian Tahan, Metrópoles, de Brasil.

- Premio de Periodismo sobre Medio Ambiente Roberto Eisenmann Jr.: 'Países Minados II', de Sol Lauría, María Teresa Ronderos, Rigoberto Carvajal, Emiliana García, Mercedes Agüero R., Noelia Esquivel Solano, Ernesto Rivera, José Pablo Román Barzuna, David Chavarría y Hulda Miranda, Concolón, CLIP y Voz Guanacaste, de Panamá.

- Premio de Periodismo sobre Migración Claudio Paolillo: 'Ada and Her Family Fled El Salvador. She Died Alone in the New Mexico Desert', de Lillian Perlmutter, Rolling Stone, de Estados Unidos.

- Premio de Podcast: 'Angelina vuelve: la historia y las luchas de una bombera chiquitana', de Jhulissa Michelle Nogales Cardozo, Mijail Miranda Zapata, Angelina Rodas Surubí y María Rosario Rodas Surubí, Muy Waso, de Bolivia.

- Premio de Fotografía: 'Serie Colombia golpeada por ataques antes de las elecciones', de Santiago Saldarriaga Quintero, The Associated Press, de Colombia.

- Premio de Video: 'Río Colorado: la disputa por el agua en tiempos de sequía', de Alejandro Melgoza Rocha, Omar Sánchez de Tagle, Íñigo Arredondo Vera, Paloma Lafuente Clark, Rubén Mondragón, Marcos García Alvarado, Williams Castañeda, Evelyn Alcántara, Erick Ruiz, Andrea Salinas y Luis Villegas, N+Focus / Vix-Univisión, de México.

- Premio de Periodismo de Datos: 'Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026', de Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña y Marcelo Hidalgo, El Comercio, de Perú.

- Premio de Ilustración e Infografía: 'Artemis II', de Candela Heredia, Valentina Ravera, Pablo Loscri, Diana Agustina Fernández, Ezequiel Brahim y Nicolás Cassese, La Nación, de Argentina.

- Premio de Periodismo Universitario: 'La lucha libre como escape y sueño en Ecatepec', de David G. Martínez Rodríguez, Corriente Alterna, de México.

- Premio de Periodismo con Perspectiva de Igualdad: 'Silenciadas: Os bastidores de reportagens sobre crimes sexuais', de Cristina Fibe Gambirasio, Revista Piauí y Audible, de Brasil.