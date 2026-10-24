Relevan a altos cargos del Instituto Nacional Electoral de México por caso de corrupción

Lo anterior se produce luego de que el viernes en la noche la ASF informó que inició una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos tras una publicación del periódico Reforma sobre posibles actos de corrupción.

Según la ASF, cuenta con "elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos".

En un comunicado emitido este sábado, Taddei aseguró que el hecho de que "un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan".

Además, apuntó que recibe la investigación de la ASF "con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto".

"El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes", expuso.

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Taddei también dijo que "está a favor de que se investigue a fondo" y que "ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley".

Explicó que como parte de las medidas adoptadas "se realizaron en tiempo y forma los relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del Instituto", que "no hará pronunciamientos sobre casos particulares" y toda la información correspondiente está a disposición de las autoridades competentes.

Taddei aseguró que al frente del INE "se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley".

También indicó que en la página web del INE "se podrán consultar las contrataciones, los montos, los proveedores y los documentos que respaldan cada etapa".

De acuerdo con las versiones periodísticas publicadas, una red integrada por al menos siete proveedores del INE habrían simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.