Ucrania anuncia que el alto el fuego temporal en Oleshki empezará el 27 de octubre

"Como jefe del equipo negociador ucraniano, acabo de mantener una reunión online con Yana Lantrátova, la jefa del equipo negociador ruso. El fin de la reunión era abordar la misión humanitaria en Oleshki", informó el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, en redes sociales.

"Informé a la parte rusa de que el alto el fuego entrará en vigor el 27 de octubre a las 03:00 AM, hora de Kiev (01:00 GMT). La comisionada rusa de Derechos Humanos confirmó que, por la parte rusa, el alto el fuego comenzará el 27 de octubre a las 04:00 AM hora de Moscú. Esto quiere decir que el alto el fuego comenzará al mismo tiempo", agregó.

Lubinets señaló que ha abordado con Lantrátova otras cuestiones relativas al acuerdo para permitir la evacuación de civiles y la entrada de ayuda humanitaria a la localidad sureña bajo ocupación rusa y que ha podido confirmar que los preparativos avanzan por el momento en línea con el acuerdo preliminar existente.

La tregua humanitaria, que el propio papa León XIV había reclamado al presidente ruso, Vladímir Putin, fue anunciada el viernes por la oficina de la primera dama estadounidense, que supuestamente ayudó a mediar el acuerdo, aunque según esta fuente el inicio estaba previsto el próximo 29 de octubre.

Según la Casa Blanca, la primera dama "inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones" del cese el fuego localizado.

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Oleshki, situada en la ribera oriental del río Dniéper enfrente de la capital provincial de Jersón, bajo control ucraniano, atraviesa desde hace meses una difícil situación humanitaria.

Kiev acusa a los rusos de minar los terrenos alrededor de la ciudad, impidiendo a los civiles abandonarla o salir en busca de alimentos o medicinas.