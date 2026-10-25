31 detenidos y 7 heridos tras choques en el desalojo de las acampadas de Lisboa y Oporto

La Policía de Seguridad Pública (PSP) inició la operación a las 02.00 hora local (misma hora GMT) en la plaza D. Pedro IV (Rossio), en Lisboa, y en la plaza D. João I, en Oporto.

"Esta actuación policial se produjo a raíz de la persistencia de manifestaciones a lo largo del tiempo, de los daños causados al patrimonio público y de la necesidad de retirar las estructuras de acampada instaladas sin la autorización legal necesaria y en condiciones contrarias a la legislación aplicable", explicó la PSP en un comunicado.

En Lisboa hubo 25 detenciones y en Oporto 6, mientras que la PSP aseguró tener constancia, hasta el momento, de 7 heridos (5 en Lisboa y 2 en Oporto: 3 agentes de policía y 4 ciudadanos).

Esta cifra difiere de la reportada por los organizadores, que aseguran que son 37 las personas que resultaron heridas durante la carga policial.

En total, la policía municipal ha retirado y confiscado 171 estructuras de acampada (117 en Lisboa y 54 en Oporto).

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La decisión de volver a montar las tiendas se tomó en ambos casos en una asamblea popular celebrada tras manifestaciones multitudinarias en ambas ciudades el sábado, conscientes del riesgo de ser desalojados por las autoridades, que ya habían alertado de que no permitirían la acampada.

El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta.

De hecho, en varias ocasiones durante la última semana los manifestantes han instalado las tiendas, que han acabado siendo retiradas bien por ellos mismos o en operaciones policiales.

En este sentido, las respuestas han variado: desde la intervención policial con incidentes en Oporto, en la madrugada del pasado día 15, que está siendo investigada por la Fiscalía, hasta la relativa permisividad mantenida durante varios días con la acampada en Lisboa, donde el pasado martes la policía detuvo a 55 personas y retiró 228 carpas.

Las movilizaciones portuguesas miran como referencia a la acampada iniciada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien falleció en el hospital catorce días después.