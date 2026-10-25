Abinader confirma el envío de militares y artillería a la frontera con Haití

"Nosotros estamos en sesión permanente", declaró Abinader a la prensa desde la ciudad de Santiago (norte), donde informó que esta tarde sostendrá una reunión con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, a su regreso a Santo Domingo.

Abinader aseguró que las autoridades mantienen un monitoreo constante de los acontecimientos en el país vecino y evalúan cualquier posible repercusión para la República Dominicana (que comparte la isla de La Española con Haití).

"Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, y estamos para asegurar que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad", manifestó.

El despliegue de estos dos batallones en la frontera sur, además de equipos pesados y artillería, se suma a alrededor de 11.000 militares desplegados a lo largo de la delimitación con Haití, señaló.

Además, el jefe de Estado indicó que la República Dominicana mantiene comunicación con la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2025, que lucha en Haití para recuperar los territorios en manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió este jueves a Haití un contingente de militares para recuperar a los cuatro soldados salvadoreños pertenecientes a la GSF que desaparecieron hace una semana tras una emboscada perpetrada por bandas armadas en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a las afueras de la capital haitiana.

Abinader recordó que ha conversado recientemente con Bukele, con quien tiene previsto volver a hablar este lunes para conocer las acciones que se desarrollan en Haití y determinar si tienen alguna repercusión en territorio dominicano.

Con respecto a una posible ayuda a Bukele en Haití y otros aspectos de la respuesta dominicana, Abinader señaló que se trata de asuntos de seguridad que deben manejarse de manera reservada.

Las declaraciones de Abinader se producen después de que este domingo la GSF confirmara que ha recibido restos humanos sin identificar que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace una semana, posibilidad desmentida la víspera por el presidente salvadoreño.

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de este año en Haití por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de 1.000 mujeres y niñas.

Ello pone en duda la celebración de elecciones presidenciales y legislativas, fijadas para el 13 de diciembre de este año tras ser aplazadas varias veces en los últimos años.