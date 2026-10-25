AI manifiesta su preocupación por la actuación policial en las acampadas de Portugal

"Nos preocupa profundamente que el uso de la fuerza por parte de la policía haya sido excesivo e indiscriminado y que la operación policial —y, en particular, el uso excesivo y desproporcionado de porras y otros equipos por parte de la policía— haya provocado decenas de heridos", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Portugal, João Godinho Martins, citado en un comunicado.

También cuestionó el "uso de una fuerza excesiva" en las últimas semanas.

"La policía -continuó- tiene la obligación de recurrir a la dispersión de las manifestaciones y al uso de la fuerza únicamente como último recurso y de forma proporcional a la situación. No es eso lo que estamos viendo, y esta situación debe investigarse con urgencia", señalaron.

Por su parte, AI está investigando lo ocurrido, con información de sus observadores, que estaban documentando el suceso y se encontraban presentes durante el incidente, con conocimiento de las fuerzas policiales, según explicó la organización.

La Policía lanzó una operación simultánea en Lisboa y Oporto, donde se habían instalado tiendas en la tarde del sábado tras manifestaciones multitudinarias, a las 2.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo con la que desalojó las acampadas.

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Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son 20 los heridos.