Al menos cuatro periodistas han sido asesinados este año en Colombia, denuncia la SIP

Así se desprende del informe país de Colombia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprobado este domingo, en el que señala que la violencia contra los periodistas del país suramericano ocurre "particularmente en las regiones (provincias) y contra quienes informan sobre corrupción, orden público, criminalidad y presencia de grupos armados ilegales".

El organismo recordó que en mayo pasado fue asesinado el director del medio digital El Confidente, Mateo Pérez Rueda, cuando realizaba una cobertura periodística en una zona de disputa entre la banda criminal del Clan del Golfo y una disidencia de las FARC en el departamento de Antioquia (noroeste).

La SIP destacó que Pérez Rueda "cubría asuntos relacionados con corrupción y bandas delincuenciales".

El organismo también señaló que el periodista Cristian Herrera murió en junio pasado en Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, tras sufrir "un ataque armado de sicarios".

"Desde 2019 se desempeñaba como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en ese departamento y, desde 2025, integraba su Consejo Directivo. Pocos días después tres presuntos responsables fueron detenidos y judicializados por la fiscalía", añadió la SIP.

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La SIP de Prensa manifestó asimismo que en un junio Jader Durango, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles, fue hallado muerto en una carretera del departamento caribeño de Córdoba (norte).

El 2 de octubre, entre tanto, fue encontrado sin vida "Julián Hincapié, líder y periodista comunitario de Anorí", en Antioquia.

"Había sido reportado como desaparecido tres semanas antes. En ambos casos se desconocen los móviles", prosigue el informe.

La SIP también advirtió que las amenazas contra los periodistas siguen siendo "recurrentes" y puso como ejemplo que cuatro periodistas del municipio de Apartadó, en Antioquia, fueron amenazados por supuestos miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.

Estos criminales, según afirmaron, "les exigieron detener publicaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad de ese municipio".

En total, según la FLIP, entre enero y el 1 de agosto pasado hubo 45 agresiones contra periodistas en Antioquia, "lo que convirtió a este departamento en el de mayor número de casos durante ese período".