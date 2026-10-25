Al menos dos muertos y decenas de atrapados tras derrumbe de mina de oro en este de Sudán

"Después de 20 horas, decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros, y se han recuperado los cuerpos de dos mineros", dijo en un comunicado este colectivo vecinal, que documenta y denuncia violaciones de derechos humanos en Sudán, principalmente los relacionados con la guerra que azota al país desde abril de 2023.

Según la nota, el derrumbe sucedió el sábado en la zona de Salim, donde se iniciaron operaciones de rescate con "herramientas manuales limitadas", mientras que los comités de resistencia denunciaron una intervención "ineficaz" de las autoridades locales.

En este sentido, condenaron "el flagrante desprecio de las autoridades estatales" por las vidas de los mineros al dar una respuesta limitada, sin que el Gobierno sudanés haya proporcionado el equipo y la maquinaria necesarios para rescatar a las víctimas, cuyo número puede ser muy superior al registrado hasta el momento.

Asimismo, alabaron los esfuerzos de los residentes de la zona, que están ayudando en las tareas de desescombro con herramientas rudimentarias.

A finales de septiembre, al menos diez personas murieron al derrumbarse cinco pozos de oro en una mina en la mina de Oni El Dakkan, en la población de Jebeit del noreste de Sudán.

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Cinco días antes, al menos 80 personas perdieron la vida en otro suceso similar en el estado centro occidental de Kordofán del Oerste.

Estos accidentes ponen de relieve los crecientes riesgos de la minería artesanal no regulada, y es que antes de la guerra que vive Sudán desde 2023, el sector de la minería artesanal daba empleo a más de dos millones de personas, una cifra que aumentó hasta unos cuatro millones después del inicio del conflicto.

Este sector produce alrededor del 80 % del oro extraído en Sudán, cuya producción se estima en unas ochenta toneladas anuales.