Carlos Jornet, nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa

Jornet sucede a Pierre Manigault, editor de The Post and Courier de Charleston, Carolina del Sur. Su llegada a la presidencia completa la sucesión ordinaria dentro de la mesa directiva. En la asamblea de Córdoba de 2024, asumió la vicepresidencia segunda mientras seguía al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que dirigía desde 2020. Un año después, en Punta Cana, pasó a la primera vicepresidencia, que hasta entonces ocupaba Manigault, y quedó así como sucesor natural en Bogotá.

Su gestión anterior en la SIP estuvo ligada a la defensa directa de la libertad de prensa. Durante los cinco años en que encabezó la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la SIP reforzó su voz en la región frente a la persecución, la censura y los asesinatos de periodistas. En ese tiempo también advirtió sobre fenómenos como la creciente ola de periodistas exiliados en la región y sobre la falta de protocolos de protección en muchos países.

En la conducción de la entidad, Jornet trabajará junto a Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. Lauría ocupa el cargo desde noviembre de 2023, cuando reemplazó a Ricardo Trotti, que había dirigido la organización desde enero de 2015. Tiene más de treinta años como periodista y ha dedicado los últimos veinte a la defensa de la libertad de expresión. Durante quince años fue director de programas regionales y responsable del área de las Américas en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y entre 2017 y 2021 dirigió el área de libertad de expresión del programa de periodismo independiente de la Fundación Open Society. Entre sus funciones como director ejecutivo está acompañar al presidente y a los voceros de la organización en sus posiciones sobre los problemas que afectan a periodistas y medios de la región. En la propia asamblea de Bogotá, Lauría participó en un panel sobre periodistas desplazados. Allí advirtió que el exilio periodístico ya no se limita a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que se ha extendido a otras naciones donde crecen las presiones políticas, judiciales y criminales contra la prensa. También ha señalado que la desinformación es una amenaza estructural para las democracias, porque impide construir una realidad compartida basada en hechos. Esa agenda coincide con la de Jornet, centrada en la sostenibilidad del periodismo y su protección.

Jornet tiene además una larga trayectoria en el gremio de la prensa argentina. Presidió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) entre 2011 y 2014. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información, supervisa los programas de responsabilidad social de La Voz y coordina su Manual de Principios, Valores y Estilo. También es autor del libro “Gestión periodística: herramientas para lograr un periodismo efectivo y de calidad”.

Sobre las prioridades de su mandato, el nuevo presidente adelantó que la sostenibilidad del periodismo será uno de los ejes centrales de su gestión, y advirtió que sin apoyo a la prensa la consecuencia sería “un acelerado deterioro democrático e institucional”.

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La asamblea de Bogotá tuvo otros momentos destacados. Se conmemoraron los 30 años de “El mejor oficio del mundo”, el discurso que Gabriel García Márquez pronunció ante la SIP en 1996, y The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026.