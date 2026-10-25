Cinco desaparecidos tras hundimiento de una plataforma de perforación petrolera en Gabón

En un comunicado, Borr Drilling indicó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 20.37 hora local (19.37 GMT) de este sábado, e implicó a la plataforma de perforación Prospector 5, mientras realizaba operaciones de "elevación" en preparación para una "campaña de perforación planificada".

La Prospector 5 es propiedad de Borr Drilling, que también la opera, y está contratada para apoyar las operaciones de perforación en la zona de BW Energy.

"La información preliminar indica que la plataforma sufrió un hundimiento repentino de una de sus patas en el lecho marino durante las actividades de precarga, lo que provocó una pérdida de estabilidad y el posterior hundimiento de la estructura", detalló Borr Drilling en el comunicado.

"En el momento del suceso, había 115 personas a bordo de la plataforma. Se ha confirmado que 110 de ellas se encuentran a salvo. Cinco personas permanecen desaparecidas y en estos momentos se están llevando a cabo amplias operaciones de búsqueda y rescate", añadió.

Para ello, se ha activado el equipo de respuesta de emergencia de Borr Drilling y la empresa está trabajando con las autoridades locales y con su cliente, BW Energy.

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"Estamos profundamente preocupados por las personas que aún no han sido localizadas y por todos los afectados por este incidente. Nuestra prioridad inmediata es apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como el bienestar de todo el personal implicado", señaló el consejo delegado de Borr Drilling, Bruno Morand.

También reaccionó al accidente el presidente y líder golpista de Gabón, Brice Oligui Nguema, quien expresó en la red social X su "profunda emoción" por lo ocurrido y situó la plataforma afectada frente a las costas de la ciudad sureña de Mayumba.

"Sigo hora a hora la evolución de las operaciones de búsqueda y rescate. He dado instrucciones al Gobierno para que movilice todos los medios del Estado, empezando por la Marina Nacional, para que estas labores de búsqueda continúen sin tregua y las familias sean informadas de manera prioritaria", agregó.

Oligui Nguema reivindicó que "los gaboneses tienen derecho a saber qué ha ocurrido" y aseguró que "la investigación abierta por el Ministerio de Petróleo y Gas establecerá las causas y las responsabilidades y las conclusiones se harán públicas".

"Quienes trabajan en el mar para nuestro país deben poder hacerlo en condiciones de seguridad. Es una exigencia que plantearé a cada uno de los operadores presentes en nuestro dominio marítimo", concluyó.