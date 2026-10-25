Cuatro personas rescatadas entre los escombros del derrumbe de un edifico en Nairobi

"Hasta el momento, cuatro personas han sido rescatadas y están recibiendo atención médica en el hospital", señalaron las fuerzas de seguridad en X, tras días de operaciones de búsqueda entre los escombros realizadas por diferentes agencias.

"El Servicio Nacional de Policía sigue apoyando las labores de búsqueda y rescate en curso. Se recomienda a las familias que busquen información sobre sus seres queridos desaparecidos que se dirijan a la oficina de la Cruz Roja de Kenia", añadieron.

A última hora del viernes, el ministro keniano del Interior, Kipchumba Murkomen, cifró en siete los desaparecidos, al precisar que once locales situados en la planta baja y en el sótano del edificio estaban ocupados cuando ocurrió el colapso.

Asimismo, según el ministro, en el momento del derrumbe había 67 trabajadores de la construcción en el lugar y todos ellos fueron ya localizados: 66 de ellos ilesos y uno que resultó herido y se encuentra estable en el hospital.

El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situado en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

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Diferentes medios locales reportaron varios números de plantas -desde doce hasta 18-, mientras la Policía los cifró en unas diez.

El gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, aseguró que el edificio en cuestión había recibido la aprobación para su construcción, pero no contaba con un "certificado de ocupación", y exigió castigos más duros para los constructores que violan las regulaciones.

Las autoridades desplegaron "maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas", unas operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, en inglés), la Policía, el Gobierno del condado de Nairobi y la Cruz Roja.

Mientras, las fuerzas de seguridad buscan al propietario del inmueble y han lanzado una investigación para esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad penal o negligencia.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran presuntamente el momento exacto en el que el edificio se desploma, levantando una gran humareda de polvo, si bien EFE no pudo verificar ese vídeo de manera independiente.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.