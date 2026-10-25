Eisenkot alerta de que Netanyahu recurrirá a "medidas extremas" para seguir en el poder

En un mitin de campaña celebrado en Tel Aviv a dos días de las elecciones, el líder de Yashar! (¡Recto!) pidió sus votos a los seguidores del partido del actual primer ministro, el Likud, para conseguir un cambio en Israel.

Las últimas encuestas otorgan la victoria a Eisenkot sobre Netanyahu, pero con un margen de tan solo entre dos y tres escaños, en medio de una campaña en la que el actual primer ministro ha recurrido al miedo a un ataque por parte de Irán con amenazas reiteradas de respuestas "aplastantes" en caso de que ello ocurra.

Dichos sondeos otorgan al grupo opositor de partidos de derecha, centro e izquierda encabezado por Eisenkot la ventaja, por entre cuatro y seis escaños, frente al que lidera Netanyahu con la ultraderecha y los judíos ultraortodoxos.

Según Eisenkot, Netanyahu "prefiere que haya nuevas elecciones" y "quiere mantener a Israel atrapado en un gobierno provisional encabezado por él" tras la votación del martes.

"No permitiré que eso ocurra", afirmó para añadir que "Netanyahu tiene que irse a casa" y que eso "solo ocurrirá si Yashar! es más grande que el Likud por un amplio margen".

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"Solo así tendremos una amplia legitimidad pública y podremos formar un gobierno estable, sin vernos arrastrados a ciclos electorales interminables", explicó, y alertó de que "las próximas horas estarán llenas de maniobras mediáticas y mentiras".

El líder de Yashar! aseguró que conoce a Netanyahu y que el actual primer ministro "no dudará en recurrir a mentiras o a medidas extremas para permanecer en el poder".

Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor israelí que tuvo desavenencias con Netanyahu durante su etapa al frente del Ejército y en la manera en que gestionó su reacción a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, reiteró su promesa de que lo primero que hará al llegar al poder será crear una comisión de investigación independiente sobre dichos ataques.

"Esta es la última llamada de atención. Todos los ciudadanos israelíes deben despertar. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde", indicó sobre el escenario.

También incidió en otro de los pilares de su campaña: la obligatoriedad del servicio militar para los judíos ultraortodoxos, que han creado una brecha social en Israel al estar exentos de él.

"En el plazo de un año, todos los ministerios del Gobierno funcionarán conforme a una regla de hierro: Quien sirve y trabaja tendrá prioridad en derechos y prestaciones", dijo al respecto.

Sobre la Franja de Gaza, donde murió uno de los hijos de Eisenkot al principio de la ofensiva israelí que siguió a los ataques de Hamás, indicó de nuevo su compromiso de que en un plazo de 18 meses Hamás dejará de controlar el enclave palestino.