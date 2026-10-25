El aeropuerto de Ámsterdam cancela cerca de 100 vuelos debido al temporal

Los vuelos cancelados son, en su mayoría, de la aerolínea neerlandesa KLM y de la británica EasyJet, apuntaron medios locales.

Según la página web del aeropuerto, se han cancelado casi 80 vuelos que tenían previsto salir de Países Bajos hoy, mientras que también se han registrado cancelaciones en vuelos con destino Schiphol.

Algunos de los destinos afectados son París, Manchester, Hamburgo y Estocolmo, según la agencia de noticias neerlandesa NOS.

Las cancelaciones se deben al temporal Boelo que ha sacudido Países Bajos, así como otros países europeos, durante la noche de este sábado.

El portavoz del aeropuerto informó de que, como resultado, no todas las pistas están disponibles y se ha reducido el número de aviones que pueden aterrizar y despegar.

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Los fuertes vientos de anoche provocaron daños en varios puntos del país, afectando también al transporte por tierra. El servicio de ferrocarril se canceló esta mañana al este de Países Bajos cuando un árbol cayó sobre las vías, mientras que en el centro de Ámsterdam un árbol cayó sobre un coche en marcha, aunque no hubo heridos.