El chef José Andrés se suma a la lucha contra la prohibición del "foie gras" en Washington

"Prohibamos la carne de res, de cerdo y de pollo… y también las verduras, porque hay un estudio que dice que podrían ser indicadores de sufrimiento”, escribió José Andrés en su cuenta de la red social X.

José Andrés respondió a uno de los defensores de la prohibición, denominada Iniciativa 86, que rechaza el "foie gras" por considerar que se obtiene a través de una práctica cruel para los animales.

"Tenemos niños con hambre en Estados Unidos y en el mundo… acabemos con el hambre y luego hablamos", señaló el chef.

La Junta Electoral de Washington verificó el 5 de agosto las firmas necesarias para incluir la propuesta en la papeleta electoral, junto con la votación para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y otros cargos locales y estatales.

El intento de prohibición incluye la alimentación forzada de aves para agrandar su hígado y la venta comercial, distribución e importación de "foie gras" en Washington.

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La campaña Pro-Animal DC fue la promotora de la iniciativa y, en caso de aprobarse, las multas irían de 1.000 a 5.000 dólares por infracción, con sanciones adicionales por cada día que continúe la violación, y podría llegar a pérdida de licencias comerciales.