El futuro del Sáhara Occidental, pendiente de una votación clave en la ONU

La propuesta estadounidense, a la que tuvo acceso EFE, busca rebautizar la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) para eliminar la referencia al referéndum y sostiene que una autonomía bajo soberanía marroquí es "la única solución viable" y la única base para futuras negociaciones.

Estados Unidos es el país encargado de redactar la resolución sobre la Minurso, pero el texto final requiere para su aprobación nueve votos favorables de los quince miembros del Consejo y que ninguno de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) vote en contra.

EE. UU. también plantea también que la Minurso deje de tener un mandato de mantenimiento de la paz dentro de seis meses y continúe como misión política especial entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2027.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi M. Omar, advirtió en una carta dirigida a la presidencia del Consejo que, si el borrador se aprueba sin "cambios sustanciales y significativos", el movimiento "no tendría más opción que desvincularse del proceso de paz en su conjunto".

El secretario general de la ONU, António Guterres, había recomendado al Consejo de Seguridad prorrogar el mandato de su misión en el Sáhara por un año más para evitar una escalada de las hostilidades que pondría en peligro las negociaciones.

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La eliminación del referéndum de autodeterminación supondría una victoria histórica para Marruecos, que administra el 80% del territorio de la ex-colonia española enfrentado al independentista Frente Polisario desde hace medio siglo.

Rabat ya logró un importante apoyo el pasado año, cuando el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la Minurso por doce meses pero tomó como base la propuesta marroquí de autonomía.

Tras más de siete años sin un calendario formal de negociaciones, Marruecos y el Frente Polisario mantuvieron tres rondas de conversaciones entre enero y febrero.

En abril, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, cuyo país reconoce desde 2020 la soberanía marroquí sobre la excolonia española, afirmó durante una visita a Rabat que su país trabaja por una solución "pacífica" del conflicto del Sáhara, pero también "en un plazo razonable".

El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, dijo ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre, que el proceso de "solución política" para el Sáhara Occidental está "ya en marcha".

La Minurso fue creada por Naciones Unidas en 1991 para supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, organizar un referéndum de autodeterminación para que la población del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración en Marruecos e identificar y registrar a los votantes que tendrían derecho a participar en la consulta.

El referéndum estaba previsto inicialmente para enero de 1992, pero nunca se celebró debido a los desacuerdos entre las partes.

Además, la Minurso realiza tareas de desminado y ha liberado aproximadamente 150 millones de metros cuadrados de terreno, según estimaciones del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS).