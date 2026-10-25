El Reino Unido tiene 1.000 días para prepararse para la guerra, dice ministro de Defensa

"Nuestros adversarios se lo deben pensar dos veces antes de atacarnos. Y si no lo conseguimos, debemos asegurarnos que el Reino Unido está listo para la guerra", señala Streeting, antes de hacer un balance de todas las fuerzas de tierra, mar y aire con que cuenta el país.

Para Streeting, lo que ha cambiado no es la voluntad de los enemigos del Reino Unido de dañar al país, sino su capacidad: "Para el 2030, su fuerza de choque y su economía de guerra los pueden poner en posición de atacarnos, y esto nos da poco más de mil días para completar nuestra misión: prepararnos con nuestros aliados para luchar y ganar".

En su artículo, el ministro cita explícitamente la amenaza que suponen "tanques rusos atravesando nuestras fronteras", pero a esa le añade otras como "el terrorismo apoyado por un Estado o los actos hostiles de sabotaje diseñados para perturbar nuestras vidas" y para "extender el miedo" entre los ciudadanos, una posible alusión a Irán.

Hace solo dos días, el Gobierno lanzó un llamamiento para que la población se preparase para un escenario de emergencia -fuera climática o una catástrofe de otro tipo- y acaparase agua potable y alimentos enlatados en un escenario de eventual caída de las comunicaciones y de los medios de pago electrónicos durante tres días seguidos.

El ministro critica a los conservadores por haber dejado al Reino Unido "con el ejército más menguado desde las guerras napoleónicas", y se jacta de que su Gobierno laborista ha emprendido el incremento en gasto de defensa más grande desde la Guerra Fría.