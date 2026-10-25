Evo Morales confía en que Lula vencerá en la segunda vuelta presidencial en Brasil

En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) se declaró "optimista" y consideró que Lula "va a ganar la segunda vuelta", pese a que figura en segundo lugar en las encuestas preelectorales.

"Tengo una esperanza de que ese pueblo brasileño que es parte de la patria grande y que lucha por su soberanía, por su dignidad, por su autodeterminación se va a imponer", expresó el también líder cocalero.

Para el expresidente boliviano, el triunfo de Lula será posible "salvo que así como", a su juicio, ocurrió "en Colombia o en Perú" el tribunal electoral brasileño actúe en contra del actual mandatario de ese país.

"Eso podría ser, esa es ahora la otra forma de hacer ganar a los gobiernos de derecha", opinó Morales.

Dos sondeos divulgados la noche del sábado muestran un empate técnico entre ambos candidatos, con una ligera ventaja de dos puntos para el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (51 %), frente a Lula (49 %).

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La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos

Los Gobiernos izquierdistas de Morales y Luis Arce (2020-2025) fueron aliados de Lula da Silva por su afinidad política con el mandatario brasileño.

El centrista Rodrigo Paz, que está próximo a cumplir un año en la Presidencia de Bolivia, ha asegurado varias veces que "la ideología no da de comer", por lo que su Gobierno buscará relacionarse con países respetuosos de la democracia y que puedan contribuir al crecimiento del país.