Fuerza antipandillas confirma hallazgo de restos que pueden ser de militares salvadoreños

La GSF señaló en un comunicado que a través de una organización humanitaria externa recibió "restos que podrían pertenecer a los cuatro miembros del contingente salvadoreño que se encuentran desaparecidos tras el ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets", en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

"En este momento, la GSF no está en condiciones de confirmar si dichos restos corresponden al personal desaparecido", agregó esa fuerza multinacional cuya creación fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití.

El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Jack Christofides, manifestó la solidaridad del personal de esa fuerza "con las familias de los cuatro desaparecidos, con sus compañeros de armas, así como con el Gobierno y el pueblo de El Salvador durante estos momentos difíciles".

Esa fuerza multinacional está compuesta por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

La primera información sobre la recuperación de unos restos que podrían pertenecer a los salvadoreños la dio el sábado el diario The New York Times, pero Bukele, que envió a mediados de semana un contingente militar a Haití para tratar de encontrarlos, descartó la posibilidad de que fueran sus soldados.

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"No son nuestros hombres", publicó en su cuenta de X, donde añadió que las características de los restos calcinados, recuperados por la ONG Hero Client Rescue, liderada por Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado de EE.UU., no corresponden a los de los "aerotécnicos" salvadoreños desaparecidos.

Según el mandatario, "los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un Ejército que no es el nuestro".

"Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países", añadió el presidente, que sustentó su afirmación con dos fotografías, una de un carné de un integrante la GSF y la otra de un documento de identidad, ambas a nombre de un ciudadano de Chad.

La GSF aclaró en el comunicado de hoy que las imágenes de los documentos "pertenecen a un soldado de la GSF, integrante del contingente de Chad", que está a salvo.

"Dicha tarjeta se extravió durante las operaciones de búsqueda del personal salvadoreño desaparecido. El soldado se encuentra a salvo, junto a su unidad, y no figura entre los desaparecidos", explicó.

La GSF añadió que "la coordinación entre las fuerzas de seguridad haitianas y la GSF sigue siendo fundamental para hacer frente a las bandas armadas que amenazan a las comunidades y al futuro de este país".