India dice a la ONU que debe ejercer liderazgo y no ser espectador de las crisis globales

"La ONU debe demostrar liderazgo, no ser un espectador de las crisis globales", afirmó el jefe de la diplomacia india durante su intervención en el foro global Chinmaya Amrit Mahotsav.

Jaishankar subrayó que los argumentos a favor de un multilateralismo reformado "se fortalecen cada día porque "grandes partes del mundo no pueden quedar excluidas de la toma de decisiones".

Al referirse a los dos grandes conflictos actuales, en Ucrania y en Oriente Medio, el ministro advirtió de que "sociedades, economías y poblaciones lejanas, que apenas tienen capacidad de decisión sobre estos asuntos, están pagando las consecuencias", y reiteró que "el diálogo y la diplomacia son la única solución".

Asimismo, alertó sobre la crisis de las "4F" (finanzas, combustible, alimentos y fertilizantes, por sus siglas en inglés) que azota al Sur Global, y exigió al Norte Global asumir su responsabilidad para encontrar soluciones y eliminar los riesgo de la economía internacional.

"El mundo no puede avanzar con una mitad próspera y otra privada de prosperidad en una era de complejas cadenas de suministro, mercados globalizados y recursos compartidos. Esto es, sencillamente, una receta para la inestabilidad permanente", apostilló.

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En materia de seguridad, calificó el terrorismo como "otra amenaza mortal para la paz" y tachó de "inaceptable" su uso como instrumento de política de Estado. "Continúa existiendo porque no todos los Estados muestran realmente una política de tolerancia cero", denunció el ministro.

Finalmente, Jaishankar abordó el rápido avance de la inteligencia artificial (IA), a la que describió como "la madre de todos los cambios".

"Pero algo tan amplio, algo con consecuencias tan trascendentales, no puede quedar en manos de unos pocos. Eso iría en contra de las tendencias de libertad y democratización que el mundo ha experimentado durante los últimos 80 años", concluyó el ministro.