Intensas lluvias desbordan ríos en norte argentino y obligan a cerrar pasos fronterizos

En Misiones, provincia fronteriza con Brasil y Paraguay, permanecen cerrados 14 pasos fronterizos fluviales y nueve puentes tienen la circulación interrumpida o restringida, según el último informe de la Policía provincial, actualizado este domingo.

El río Paraná, que nace en Brasil y recorre parte de la frontera entre Argentina y Paraguay antes de desembocar en el Río de la Plata, mantiene cerrados diez pasos fluviales.

Otros cuatro pasos sobre el río Uruguay, que forma parte de la frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay, también permanecen cerrados por las crecidas.

El río Iguazú, que también nace en Brasil y atraviesa la frontera entre ese país y Argentina antes de desembocar en el Paraná, alcanzó los 28 metros en la ciudad argentina de Puerto Iguazú, lo que llevó a las autoridades a suspender el servicio fluvial internacional.

El aumento del caudal también obligó a cerrar preventivamente el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de Argentina. El caudal del río llegó este domingo a unos 12.800 metros cúbicos por segundo, casi nueve veces el promedio habitual, según medios locales.

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En las últimas 24 horas, en la zona brasileña de Capanema, aguas arriba de las cataratas, el caudal pasó de 8.750 a 17.600 metros cúbicos por segundo, por lo que las autoridades prevén que la crecida continúe durante las próximas horas.

El impacto de las lluvias también alcanzó a la provincia sureña de Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa anticipó que decretará durante seis meses la emergencia meteorológica por el fenómeno de El Niño.

"Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esa cantidad de agua y la infraestructura con la que contamos quedó colapsada", afirmó el gobernador, según informó el medio local LM de Neuquén.

Consideró también necesaria la construcción de una gran represa sobre el río Neuquén, aunque reconoció que se trata de una obra costosa y de largo plazo.