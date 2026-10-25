Irán asegura haber derribado un dron estadounidense LUCAS en el sur del país

“Un dron LUCAS del Ejército terrorista de Estados Unidos fue alcanzado por el fuego de los sistemas de la Fuerza de Defensa Antiaérea del Ejército (...) en el cielo de Bandar Abás y quedó destruido”, indicó el Ejército iraní, según informó la agencia ISNA.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas estadounidenses no han confirmado el incidente ni se han pronunciado al respecto.

Durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el Pentágono confirmó haber utilizado por primera vez el LUCAS, un dron kamikaze que, según reconoce el Ejército estadounidense, está inspirado en el Shahed-136 iraní.

El martes pasado, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que había derribado un dron estadounidense MQ-9 —el número 54 desde el inicio del conflicto— mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz, en medio de una intensificación de los ataques iraníes contra buques y petroleros que intentan atravesar esta vía marítima por el corredor establecido cerca de la costa de Omán.

Estos incidentes se producen en un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, sin perspectivas de un acuerdo pese a las gestiones de mediación de países como Pakistán y Catar en los últimos días.

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Mientras Washington e Israel reiteran sus amenazas de lanzar una nueva ofensiva, Teherán advierte de que la magnitud de su respuesta será mayor que durante la anterior confrontación.