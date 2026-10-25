Irán asegura que no modificará sus políticas aunque vuelva a ser atacado

"Estos días se habla de la posibilidad de una nueva guerra, pero yo ya estoy pensando en lo que vendrá después de ella, tanto si hay guerra como si no, nuestras políticas se mantendrán sin cambios", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, durante un acto celebrado en el Ministerio, según informó la agencia IRNA.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia iraní, los enemigos del país ya comprobaron las consecuencias de las guerras de junio de 2025 y la iniciada en febrero pasado, por lo que advirtió que “si vuelven a hacerlo, no obtendrán un resultado diferente”.

Según Araqchí, la región ha experimentado cambios fundamentales y estratégicos tras la última guerra, por lo que nada volverá a ser como antes, especialmente en el estrecho de Ormuz, que "durante décadas permaneció abierto al tránsito marítimo, sin que Irán ni Omán, los dos países ribereños, impusieran obstáculos a la navegación".

"La guerra actual lo ha cambiado todo. Debemos aceptar que se han impuesto nuevas realidades y las rutas en el estrecho de Ormuz no serán las mismas que antes y su gestión tampoco será como en el pasado", aseveró.

Además, el ministro de Exteriores iraní indicó que, para alcanzar la paz en Oriente Medio, se debe avanzar hacia una “presencia cero” de fuerzas extrarregionales, en referencia a las tropas de EE.UU., a las que acusó de actuar en defensa de sus propios intereses y de Israel.

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Las declaraciones de Araqchí se realizaron después de que Trump afirmara anoche que podría llevar a cabo un ataque contra Irán “mañana” o alcanzar un acuerdo con Teherán.

Con las negociaciones estancadas y las hostilidades militares detenidas, Irán y Estados Unidos mantienen el pulso por el estrecho de Ormuz, con continuos ataques iraníes contra buques que tratan de cruzarlo, mientras Washington ha impuesto un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra el país persa en el marco de la operación 'Paria Económico' con el fin de obligarlo a rendirse en la guerra.

Ayer, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, insinuó que su país debería resolver el conflicto mediante el diálogo, ya que "debido a la guerra en la que estamos inmersos y a la situación de ni guerra ni paz que atravesamos" muchos iraníes "tienen dificultades incluso para conseguir el pan de cada día".