Israel impedirá a los palestinos moverse en Cisjordania ocupada el día de las elecciones

En el mismo comunicado castrense, el Ejército anunció también que, desde hoy domingo y a lo largo del lunes, los palestinos de Cisjordania tampoco tendrán permitido trabajar en los asentamientos israelíes "a excepción de las zonas industriales y un número limitado de otras áreas autorizadas", según reza el texto.

Más de tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967 y sobre el que, según diversas ONG como B'Tselem, el Estado judío ha instaurando un régimen de apartheid: en el que los colonos israelíes están sujetos al derecho civil israelí y gozan de plenos derechos políticos, servicios estatales y protección del Estado, mientras que los palestinos están sometidos a un régimen y una legislación militares sin ningún derecho o libertad de movimiento.

Desde la noche del viernes, después de que dos atacantes palestinos mataran a dos soldados en Hebrón (sur de Cisjordania) pagándolo con su vida, Israel inició una operación militar contra esta urbe, de la que ya ha expulsado a cerca de 2.200 personas, según los últimos datos recabados anoche por el consistorio de la urbe y facilitados a EFE.

Un portavoz del Ayuntamiento de Hebrón informó de que antes de la medianoche del sábado, 2.193 personas se inscribieron como desplazadas de sus hogares por orden del Ejército israelí, que mantiene cerrados los accesos a la ciudad como parte de represalia tras el ataque.