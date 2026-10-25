Jordania mantiene la búsqueda de los responsables del atentado que dejó nueve muertos

El jefe del Gobierno subrayó que las autoridades continuarán sus esfuerzos para erradicar el extremismo y el fanatismo, así como la ideología takfiri, una forma de integrismo islámico que considera apóstatas a otros musulmanes o a quienes no comparten determinadas interpretaciones religiosas empleada en Oriente Medio para referirse a grupos como Estado Islámico o Al Qaeda.

"Durante los últimos cuarenta años, lamentablemente, el extremismo, el fanatismo y la ideología takfiri han comenzado a propagarse, y debemos continuar e intensificar nuestros esfuerzos para erradicarlos por completo, ya que no tienen cabida en esta nación ni en esta sociedad", señaló.

El primer ministro insistió en que la lucha contra estas corrientes trasciende el ámbito de la seguridad y requiere también una respuesta social e intelectual.

"Esta no es solo una batalla por la seguridad; es una batalla de conciencia y pensamiento. Las naciones y los países se derrumban cuando la sedición, el fanatismo, el racismo y el extremismo se extienden en sus sociedades", agregó.

En este sentido, Hassan defendió la diversidad, la cohesión social y la apertura como pilares del desarrollo intelectual, científico, civilizacional y cultural, y como elementos fundamentales para construir sociedades ejemplares.

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Estos principios, afirmó, forman parte de los fundamentos sobre los que se estableció el Reino Hachemita de Jordania, que bajo el liderazgo de la monarquía aspira a seguir siendo un referente de esperanza en la región.

El número de víctimas mortales del atentado ascendió a nueve después de que dos heridos en estado crítico fallecieran el sábado en el hospital donde recibían tratamiento, según informó la Seguridad Pública jordana.

El ataque se produjo el viernes, cuando varios individuos armados irrumpieron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, en Hamud, durante una ceremonia fúnebre.

Las autoridades jordanas afirmaron que los sospechosos están vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI), aunque hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque por el que Gobierno ha decretado tres días de luto nacional.

Jordania, con una población de alrededor de 11,5 millones de habitantes, es un país de mayoría musulmana en el que los cristianos representan aproximadamente el 3 % de la población.

Aunque los ataques de este tipo son poco habituales, las fuerzas de seguridad realizan periódicamente operaciones contra redes vinculadas al extremismo y contra el contrabando de armas y drogas procedentes de países vecinos.