Jóvenes judíos interrumpen discurso de Bardella en el congreso de la ultraderecha francesa

Los activistas, que fueron expulsados de la sala por el servicio de seguridad de la formación política, desplegaron una pancarta con el mensaje "Bardella reelegido (como presidente): el racismo y el antisemitismo no molestan al RN; al contrario", en una acción reivindicada poco después por la UEJF en su cuenta en la red social X.

Bardella, reelegido la víspera como presidente del partido con un apoyo del 99 % de los votantes, trató de acallar a los militantes de la UEJF pidiendo a los congresiats del RN que entonasen el himno nacional francés, La Marsellesa, mientras los agentes del servicio de seguridad intervenían para sacar a los manifestantes a la fuerza.

El grupo de activistas estaba formado por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y una de ellas gritó cuando era expulsada: "Son un peligro para Francia". Uno de los jóvenes tenía la nariz ensangrentada.

La UEJF denunció posteriormente que sus militantes habían sido agredidos y expulsados por la fuerza, y anunció su intención de presentar una denuncia.

"Tranquilícense, queridos amigos. Les pido que paren", dijo Bardella durante el incidente, mientras asistentes al congreso coreaban "fuera".

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El presidente del RN pidió a sus seguidores que no dieran publicidad a la "ultraizquierda que odia la democracia" y llamó a continuar con el acto. "La mejor respuesta que podemos darles es ignorarlos y, por tanto, continuar", añadió antes de entonar La Marsellesa, que fue coreada a voz en grito por los asistentes.

En sus redes sociales, la UEJF rechazó ser de ultraizquierda y afirmó que sus activistas habían acudido al congreso del RN, donde su líder Marine Le Pen pronunció hoy el mitin de lanzamiento de su campaña oficial al Elíseo, para denunciar lo que consideran declaraciones antisemitas de Bardella.

A finales de septiembre pasado, el medio de investigación Mediapart publicó unos mensajes que atribuyó a Bardella y que presentó como escritos antisemitas de 2013, cuando el actual presidente del RN tenía 17 o 18 años. Acusaciones que él niega.

El sábado, dos periodistas de Mediapart fueron expulsados brevemente por la fuerza por el personal de seguridad del partido antes de poder regresar al recinto, y hoy un periodista del mismo medio afirmó que había sido expulsado violentamente por agentes de seguridad cuando intentaba acercarse a los militantes de la UEJF.

Según su relato, uno de los agentes lo empujó por unas escaleras y una asistente del RN le dijo que "volviera a su país" ('bled', en francés país con sentido despectivo), algo que negó el partido. Finalmente, el equipo de Mediapart abandonó el lugar al considerar que su seguridad no estaba garantizada.

Mientras tanto, un centenar de personas que se habían congregado en el campus de la Facultad de Derecho de Orleans para expresar su rechazo a una eventual llegada al poder de RN, y que marchaban pacíficamente, fueron interceptadas por la policía a casi tres kilómetros del Co’Met Arena, donde se celebró el congreso del partido ultraderechista.

La víspera, unas once mil personas, según las autoridades, se manifestaron sin incidentes en Orleans en contra del RN, cuya líder es favorita en las encuestas para ser la próxima presidenta de Francia.