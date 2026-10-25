Kremlin dice que viaje de Putin a G20 depende de cumbre APEC

"Actualmente estamos hablando de la cumbre de noviembre en Shenzhen (China), pero hemos recibido una invitación (a la cumbre del G20)", dijo a la televisión estatal rusa el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Enseguida respondió afirmativamente a la pregunta de si mucho depende de la cumbre en China.

En cuanto a la agenda de la cumbre de la APEC, Ushakov dijo que aún no se ha hablado de una posible reunión entre Putin y el líder estadounidense, Donald Trump, ya que se planea organizar un encuentro trilateral en el que estaría presente también el anfitrión del evento, Xi Jinping.

“Aún no hemos coordinado esta reunión. Hasta ahora, solo hemos hablado de contactos trilaterales. Si los dos presidentes coinciden en el mismo lugar, al menos se saludarán, conversarán sentados a la mesa y hablarán durante los actos protocolares. Estas importantes cumbres internacionales ofrecen oportunidades significativas para la comunicación”, explicó.

Esta semana, Ushakov ya dijo que la posibilidad de una reunión entre los líderes ruso, estadounidense y chino, que no rechaza ninguna de estos países, fue uno de los asuntos que abordaron Putin y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, durante un encuentro en San Petersburgo.

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En este sentido, señaló que la parte rusa expuso algunas “consideraciones prácticas” en relación con el posible contenido de las negociaciones trilaterales.

Más tarde, Ushakov precisó que los tres líderes “ han confirmado su disposición” a reunirse.

De hecho – agregó – los expertos de las partes ya han hecho el trabajo previo.

“Ahora es necesario que todos los líderes estén en el mismo lugar al mismo tiempo”, indicó y subrayó que en caso de celebrarse, sería “la primera vez que se reúnen los líderes de países tan grandes”.