La isla española El Hierro vive otro repunte migratorio con 1.414 llegadas en una semana

471 de estas personas fueron trasladadas este domingo por la Delegación del Gobierno en Canarias, donde se encuentra El Hierro, a la isla de Gran Canaria, y desde el pasado viernes acudieron a esa isla alrededor de 900 migrantes para aliviar la presión sobre los recursos herreños, informaron a EFE fuentes del dispositivo.

El incremento de llegadas de migrantes procedentes de diferentes países de África volvió a tensionar un sistema que durante los episodios más intensos de la conocida como ruta canaria (por el nombre del archipiélago español) tuvo que compatibilizar la atención de centenares de personas recién desembarcadas con unos recursos sanitarios dimensionados para una isla de poco más de 11.000 habitantes.

El nuevo repunte migratorio volvió a mostrar también la vertiente más trágica de la ruta atlántica, que es la más mortífera del mundo.

El pasado miércoles fueron enterrados dos jóvenes que habían llegado muertos tres días antes en un cayuco con 131 personas a bordo, uno de ellos un gambiano de 26 años cuya familia pudo seguir la inhumación mediante videollamada.

Además, la Guardia Civil española investiga la muerte de un menor que, según varios testigos, habría sido arrojado por la borda durante la travesía de otro cayuco que llegó a El Hierro el 19 de octubre, tras nueve días de navegación desde Senegal.

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En esa embarcación viajaban 145 personas, entre ellas cinco mujeres y ocho menores, procedentes de Gambia, Mali, Guinea Conakry y Senegal.

En los últimos años las fuerzas de seguridad han investigado otros delitos graves cometidos durante las travesías, entre ellos agresiones sexuales, asesinatos y casos de personas arrojadas al mar.