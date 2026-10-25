La ONU denuncia continuos obstáculos para entregar ayuda humanitaria en Afganistán

"Un total de 30 incidentes de acceso humanitario fueron reportados por socios humanitarios en todo Afganistán en septiembre, lo que representa una disminución del 27% en comparación con agosto", indicó el domingo la OCHA en su Resumen de Acceso Humanitario en Afganistán correspondiente a septiembre de 2026, publicado en su cuenta de X.

La agencia de la ONU señaló que el menor número de incidentes reportados no indica una mejora en el entorno de acceso humanitario, ya que la falta de denuncias sigue siendo un desafío.

"El entorno de acceso siguió estando predominantemente afectado por la interferencia y las restricciones a la participación de las mujeres en las operaciones humanitarias", indicó la OCHA en su Resumen de Acceso Humanitario en Afganistán correspondiente a septiembre de 2026, publicado en su cuenta de X.

Según el informe, la interferencia en las actividades humanitarias representó 18 de los 30 incidentes, lo que la convierte en la principal limitación de acceso. Cuatro incidentes estuvieron relacionados con el entorno físico, mientras que otros casos involucraron operaciones militares y hostilidades en curso, violencia contra el personal humanitario y la detención de trabajadores.

Otro incidente estuvo relacionado con retrasos en la firma de un memorando de entendimiento y la negación de necesidades o derechos humanitarios por parte de las autoridades de facto.

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El informe también destacó el empeoramiento de las condiciones de acceso en el oeste de Afganistán, donde el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Gobierno talibán incrementó sus visitas a las organizaciones humanitarias.

"Estas incluyeron un aumento de las visitas del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio a los actores humanitarios, incluyendo lugares de proyectos y oficinas, lo que limita aún más las operaciones", precisó la OCHA.

La OCHA señaló que las restricciones a la participación de las mujeres socavan particularmente la asistencia a mujeres y niñas.

Alrededor del 90 % de las organizaciones encuestadas en septiembre informaron de desafíos para el acceso de mujeres y niñas a los servicios en la región occidental. Las restricciones impuestas desde marzo de 2025 también "provocaron el cierre, la suspensión, la reducción del alcance o impidieron el inicio de 26 de los 139 proyectos encuestados, es decir, el 19 %".

De los 30 incidentes a nivel nacional, siete involucraron dinámicas relacionadas con el género y un trabajador humanitario fue arrestado. La OCHA advirtió que las limitaciones de acceso físico habían aumentado y podrían empeorar a medida que se acerque el invierno.