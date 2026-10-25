La presidenta de Perú asiste a misa y reza por la salud del papa León XIV

"Señor, te pedimos por el papa León XIV para que sigas brindándole salud, le des fuerzas para continuar guiando a la Iglesia y para que sienta la cercanía y las oraciones de todo el pueblo peruano. Roguemos al Señor", pidió Fujimori durante la oración de los fieles en la misa celebrada en el Santuario de Las Nazarenas, en el centro histórico de Lima.

Durante la ceremonia religiosa, Fujimori estuvo acompañada por doce de sus ministros, entre ellos los de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos y Cultura.

Al inicio, el cardenal Castillo anunció que una de las peticiones iba a ser "para dar gracias por esta mejoría" de ver al papa "sanado y no tener ahora ningún problema".

"Por eso, hoy día vamos a darle las gracias todos. Bienvenidos nuestros hermanos ministros del Gobierno por unirse a todo el país en este agradecimiento", sostuvo.

Fujimori informó el miércoles pasado que su Gobierno aún no tiene "una opinión final" del Vaticano sobre la visita del papa al país, tras la operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido el pontífice.

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"Estamos a la espera de cómo se va reponiendo la salud de su santidad, de nuestro papa León, el papa peruano", acotó la gobernante, que resaltó que los reportes desde el Vaticano permiten conocer que el pontífice "gracias a Dios se está recuperando bastante bien".

El nuncio apostólico, Paolo Rocco Gualtieri, declaró posteriormente que "hasta el momento está todo confirmado" y no se han presentado variaciones en la planificación de su visita al país.

El pasado lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, informó que una misión de avanzada del Vaticano, que coordina la visita del papa, volverá al país este 26 de octubre.

El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene programada del 6 al 16 de noviembre su primera gira por América Latina, que plantea llevarlo a Uruguay, Argentina y Perú.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que marcó su vida apostólica al haber vivido más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo, además de obtener la nacionalidad en agosto de 2015.

Desde la operación a la que fue sometido el pasado 13 de octubre, en la que se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, los fieles peruanos acuden a los templos a pedir por su pronta recuperación y la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada en el país.