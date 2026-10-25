La SIP advierte que libertad de prensa en Venezuela sigue condicionada, pese a "avances"

"La libertad de prensa continúa condicionada por un entramado de restricciones legales, censura digital, hostigamiento y actuaciones de organismos de seguridad que limitan el ejercicio del periodismo independiente", dijo la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.

La organización, que concluye este domingo en Bogotá, Colombia, su 82ª Asamblea anual, destacó que aunque durante el período se registraron "algunos avances" como la liberación o el sobreseimiento de causas contra periodistas que estaban judicializados o el levantamiento parcial de los bloqueos digitales de medios, todavía "persisten mecanismos de control y persecución que afectan el acceso a la información":

"Los aparatos de control y persecución -la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpos policiales y otros organismos de seguridad- permanecen intactos", remarcó la SIP.

Dichos organismos, indicó la organización, continúan "impidiendo y obstaculizando el trabajo periodístico, tanto en las coberturas de calle como en el acceso a fuentes y el registro de hechos de interés público", aunque resaltó que hay una "mayor moderación en sus actuaciones".

En ese sentido, detalló que las retenciones de periodistas por parte de cuerpos policiales son breves y que "en varios casos documentados, los equipos de trabajo no son confiscados de forma permanente ni se exige el borrado sistemático de material periodístico".

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Asimismo, señaló que el proceso de diálogo que se desarrolla entre el Gobierno y un sector de la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, está generando expectativas de resultados concretos, pero, a su juicio, "persiste la cautela ante la vigencia de la arquitectura legal represiva y de los organismos de inteligencia".

"Cualquier avance parcial -como desbloqueos selectivos, detenciones de corta duración o declaraciones de apertura- seguirá siendo frágil mientras no se traduzca en reformas jurídicas vinculantes, restitución plena de bienes y frecuencias y desmantelamiento efectivo de las prácticas de hostigamiento", advirtió.

El levantamiento de los bloqueos a medios llegó en septiembre en medio de la segunda ronda del diálogo político que se centraba en la discusión de medidas para la libertad de expresión, con denuncias de censura desde hace más de una década.

Según la ONG VE sin Filtro, hasta el 7 de octubre 143 dominios seguían bloqueados en al menos un proveedor y 24 sitios de noticias activos permanecían restringidos.

En el informe del año pasado, la SIP denunció que en Venezuela habían 80 páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos.

Entre los portales de noticias que fueron desbloqueados este año se encuentra la Agencia EFE, los medios colombianos Semana y El Tiempo, y otros.