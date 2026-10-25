La SIP alerta sobre proyecto de ley sobre "desinformación" en Argentina que incluye penas

En un informe, aprobado este domingo en Bogotá durante la 82ª Asamblea General de la SIP, el organismo señala que en Argentina persisten las tensiones entre el poder político y la prensa, así como episodios de amenazas y decisiones judiciales que afectan investigaciones periodísticas.

Más allá de los insultos que el propio Milei vierte a diario contra la prensa, la SIP llama la atención sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

La SIP recoge las objeciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y advierte que la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública” o “campaña coordinada” podría generar un efecto inhibitorio sobre periodistas y medios.

El informe menciona las declaraciones del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, quien el 25 de agosto sostuvo que la Justicia debía actuar ante una publicación periodística que consideraba falsa y planteó la necesidad de una ley para castigar esas conductas, lo que luego respaldó Milei.

En cuanto al acceso a la información pública, el informe señala que continúan las controversias por las restricciones al ingreso de periodistas acreditados en la Casa Rosada y que se han denunciado limitaciones en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía.

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En su documento, la SIP reseña un hecho como grave, ocurrido en septiembre en la provincia de Formosa, donde un juez condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro”, del canal La Nación+, por realizar entrevistas y filmar en la comunidad de San José.

Otro aspecto que el organismo recogió en su informe, a petición de ADEPA, es la intensidad de los ataques de Milei contra los periodistas.

Los datos aportados por ADEPA y trasladados a Bogotá apuntan a que sólo entre el 17 y el 23 de agosto pasados, el mandatario republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas.

El informe contabiliza señalamientos contra al menos 16 periodistas, con nombres y apellidos, y a nueve medios de comunicación.

Entre los hechos que recuerda la SIP y que los denunció ADEPA en su informe de septiembre pasado está el discurso que el presidente Milei impartió en una escuela de secundaria de Buenos Aires a finales de agosto, cuando provocó un "abucheo" de los estudiantes contra la prensa, lo que desató un gran escándalo en Argentina.

La 82ª Asamblea General de la SIP, que comenzó el jueves en Bogotá y concluye este domingo, reúne a representantes de medios de las Américas y España para debatir sobre libertad de prensa, inteligencia artificial, sostenibilidad económica y los desafíos del periodismo independiente.