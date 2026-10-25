Las presidenciales en Bulgaria transcurren con normalidad, pero con muy baja participación

Según la Comisión Electoral Central y el Ministerio del Interior, este porcentaje apenas supera la mitad del registrado en las anteriores elecciones presidenciales, celebradas en 2021, cuando la participación a esa hora fue del 10,2 %.

Cerca de 6,6 millones de ciudadanos con derecho a voto están convocados a las urnas en más de 12.660 colegios electorales para elegir entre 27 candidatos, una cifra inédita de aspirantes al cargo.

La presidenta en funciones, Iliana Yotova, experiodista y ex eurodiputada de orientación socialista y prorrusa, es la principal favorita para pasar a la segunda y decisiva ronda electoral.

En ella se enfrentará, con toda probabilidad, al exprimer ministro interino Andrey Gyurov, antiguo vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria y exdiputado de orientación europeísta.

Según los últimos sondeos, Yotova podría obtener hasta un 47 % de los votos, frente al 30 % de Gyurov.

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Yotova fue la mano derecha de Rumen Radev, presidente hasta enero pasado y ahora primer ministro. Ambos defienden el fin de la ayuda militar a Ucrania para evitar que se prolongue el conflicto y apuestan por la diplomacia como vía para poner fin a la guerra.

Gyurov, por su parte, aboga por una mayor asistencia militar a Ucrania, así como por una política más activa de Bulgaria en el seno de la OTAN y la Unión Europea en apoyo al país invadido.

A su juicio, una victoria rusa supondría una amenaza para la seguridad de toda Europa.

El politólogo Dimitar Ganev atribuyó el desinterés de los votantes, por un lado, a la celebración reciente de elecciones legislativas, el pasado 19 de abril, ganadas por Radev con una contundente mayoría, y, por otro, a la amplia ventaja de Yotova sobre su rival en las encuestas.

«Creo firmemente que habrá un auge en Bulgaria y que debe haber paz, estabilidad y seguridad. Los búlgaros, más que nadie, necesitamos diálogo, acuerdo, conversación y unión», dijo Yotova ante la prensa tras depositar su voto.

Gyurov, por su parte, afirmó que había votado por «una Bulgaria europea, libre y orgullosa».

Según las previsiones demoscópicas, la participación no superará el 50 % y ninguno de los candidatos obtendrá la mayoría absoluta.

Por ello, el próximo domingo, 1 de noviembre, se celebrará una segunda y definitiva vuelta entre los dos aspirantes más votados, previsiblemente Yotova y Gyurov.