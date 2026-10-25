León XIV denuncia la grave situación humanitaria en Yemen y llama al cese de hostilidades

"Sigo con preocupación la grave situación humanitaria en Yemen, en particular en la ciudad de Taiz, donde la población sufre por la falta de comida, agua y atención médica", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

Y añadió: "Hago un sentido llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región vivir en paz".

El apelo del papa se produce en medio de una escalada de la ofensiva de los hutíes contra la ciudad de Taiz, a la que imponen un cerco desde hace un par de semanas y asedian a diario para hacerse con su control mientras la población civil se está quedando sin acceso a suministros básicos y a servicios esenciales.

En la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, la Red Yemení de Derechos y Libertades denunció este sábado que al menos 212 civiles, entre ellos 38 menores, han muerto en bombardeos "indiscriminados", disparos de francotiradores y explosiones de minas terrestres.

Más de 268.000 personas han abandonado sus hogares debido al recrudecimiento del conflicto en Yemen, especialmente desde inicios de septiembre, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).