Líder hutí acusa a Arabia Saudí de matar a más de 562 civiles desde inicio de la escalada

En una carta dirigida a los yemeníes, Al Mashat señaló que Arabia Saudí había llevado a cabo cerca de 3.000 ataques aéreos contra la población civil desde el inicio de la escalada en septiembre, aunque estas cifras no han podido verificarse de forma independiente.

"Estamos decididos a poner fin a la agresión y al asedio por todos los medios a nuestro alcance", afirmó Al Mashat, quien añadió que el grupo acogía con satisfacción los esfuerzos por poner fin a los ataques y al bloqueo, abordar las cuestiones humanitarias, reparar los daños causados por el conflicto y respetar la soberanía y la independencia del Yemen.

Estas declaraciones se produjeron después de que el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmara este domingo que el número total de ataques aéreos y con misiles saudíes desde que comenzó la última escalada en agosto había alcanzado los 3.179.

La cifra de Sarea incluía tanto ataques aéreos como lanzamientos de misiles, mientras que Al Mashat se refirió a cerca de 3.000 ataques aéreos.

Ninguno de los dos proporcionó un desglose de los ataques denunciados, y las cifras no pudieron confirmarse de forma independiente.

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Desde este verano, ambas partes enfrentadas llevan a cabo una ofensiva que se intensificó a principios de septiembre, después de que el Ejército yemení, respaldado por Arabia Saudí, se atribuyera el pasado julio un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, bajo control hutí, debido al aterrizaje de un avión iraní.