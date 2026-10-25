Los acampados en Madrid retiran algunas tiendas para evitar molestias a los comerciantes

La acampada cumple ya cuatro semanas instalada en la capital española para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. La movilización surgió tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años.

Desde la comisión de Comunicación de la Acampada 26S indicaron a EFE que retiraron las tiendas situadas en dos calles que salen de Sol, ya que la acampada se extendió más allá de la plaza, "para no molestar a los comerciantes" de la zona, después de que muchos negocios se quejasen del daño económico por la caída de ventas provocado por la ocupación del lugar.

Mientras, los acampados trabajan en un manifiesto consensuado con las comisiones, nodos y vecindades que conforman la protesta que sea la hoja de ruta a seguir para organizar una "desacampada" gradual y acordada y trasladar la fuerza del movimiento a los barrios.

Los acampados valoran en asambleas que organizan ellos mismos desde hace más de una semana el futuro de la movilización, que debe pasar también por dar alternativas a las personas sin hogar que se encuentran en Sol.