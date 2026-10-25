Más de 30.000 afectados y tres fallecidos por las lluvias en lo que va del año en Ecuador

De esa cifra, 28.276 personas han resultado afectadas y 2.258 damnificadas por la temporada invernal, detalló la institución, al añadir que se han implementado 16 alojamientos, en cinco de los cuales se ha acogido a 245 personas de 80 familias.

La Secretaría indicó que se han reportado 629 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 23 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (55,17 %), y deslizamientos (19,55 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como las tropicales de Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas; la amazónica de Orellana y las andinas de Bolívar y Pichincha.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la SNGR, 7.618 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias y 20 han quedado destruidas, mientras que diez puentes están afectados y uno destruido.

Según la titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, se calcula que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

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Lozano recordó que el Gobierno presidido por el empresario Daniel Noboa ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.