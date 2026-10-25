Merz y Steinmeier viajan a Asia para potenciar nuevas alianzas sin desatender a China

El canciller anunció su viaje el miércoles en Berlín en el marco del foro 'Berlin Global Dialogue' como una iniciativa destinada a "estrechar aún más" los lazos con "todos aquellos que defienden un comercio abierto y basado en normas", mientras que en la Cancillería Federal precisaron el viernes que el foco del viaje estará puesto en la "cooperación en la seguridad y la economía".

Merz viajará a Singapur, Corea del Sur y Japón en un contexto en el que desde Berlín trata de impulsarse una nueva posición europea frente a China, con propuestas como el instrumento frente a países con prácticas comerciales desleales que el jefe del Gobierno alemán presentó a principios de mes junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

Con estas ideas en mente, Merz se reunirá el martes con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, líder de la ciudad-estado del sureste asiático con la que Alemania tiene una "asociación estratégica" desde 2024, expresión que habla de una profunda relación bilateral, que aborda tanto la cooperación económica y tecnológica como la de orden político y militar.

Merz llegará el miércoles a Japón procedente de Singapur, donde se reunirá con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en una visita al que es el segundo socio comercial de Alemania en Asia, por detrás de China, en la que el canciller también participará en un foro empresarial germano-japonés.

Japón figura entre los socios con los que Alemania desarrolla actualmente planes en materia de defensa, pues, entre otras cosas, la firma germano-sueca Taurus Systems, fabricante de los misiles de crucero homónimos, y la nipona Kawasaki Heavy Industries estudian cómo trabajar juntos en materia de sistemas militares.

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Alemania ha mantenido "conversaciones exploratorias" sobre una colaboración en un proyecto para fabricar un avión de combate junto a Reino Unido, Italia y Japón, bajo el marco del Global Combat Air Programme (GCAP) tras fracasar Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en el que también participaron Francia y España.

Además, según subrayó a EFE Olaf Boehnke, experto de la consultora internacional Rasmussen Global, no hay que perder de vista que "Japón es el tercer mayor apoyo financiero de Ucrania después de Estados Unidos y Alemania" frente a la guerra de agresión rusa.

El jueves, en Corea del Sur, el tercer socio comercial de Alemania en Asia, Merz tiene previsto reunirse con el presidente Lee Jae Myung, jefe de Estado de un país que, desde el punto de vista de la seguridad, también interesa a Berlín por su experiencia como nación amenazada durante décadas por la dictadura norcoreana.

El canciller visitará en Corea del Sur la zona desmilitarizada que divide la península coreana.

En paralelo al viaje del canciller, el jefe de Estado alemán realizará la primera visita de un presidente alemán a China desde 2018.

De cara a su visita, desde la Oficina Presidencial se ha precisado que el viaje de Steinmeier tiene lugar "en el marco de un análisis en profundidad por parte de la República Federal de Alemania de las relaciones políticas, comerciales y económicas de Alemania y Europa con China".

Steinmeier, que irá a China acompañado de una delegación con diputados germanos y europeos además de figuras del mundo de la cultura, la ciencia y la sociedad civil, tiene previsto mantener encuentros con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro de China, Li Qiang.

Además de visitar Pekín, el presidente alemán también se desplazará con el foco puesto en cuestiones de orden cultural a la provincia de Anhui, en el este del gigante asiático.

Pero, según Boehnke, también subyace en el viaje del jefe de Estado germano que Berlín ha adoptado una actitud "mucho más crítica" respecto a Pekín.

Y está por ver si Xi o Li politizan la visita del jefe de Estado germano, aunque "en el sistema alemán, el presidente del Estado no tiene ninguna función ejecutiva, sino que es más bien una figura simbólica", según este experto.