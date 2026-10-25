Oposición venezolana llama a avanzar "con determinación" tras celebrar regreso de Machado

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática expresamos nuestra satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado", dijo la PUD en un mensaje en X.

La plataforma indicó que este hecho marca "un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia" y llamó a unir fuerzas y avanzar "con determinación" hacia la transición de forma "pacífica y ordenada" para que los venezolanos puedan recuperar "plenamente" sus derechos en el marco del plan de tres fases de Estados Unidos (estabilización, recuperación y transición).

"¡Bienvenida a casa, María Corina! ¡Sigamos unidos hasta conquistar la democracia y la libertad de Venezuela!", añadió la PUD.

Machado anunció en sus redes sociales este domingo que se encontraba de regreso en Venezuela y apareció en una iglesia católica en el pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara (oeste) -ubicado a unas cuatro o cinco horas por tierra desde Caracas- , saludando a sus seguidores.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se logró su retorno, pero su equipo indicó que en las próximas horas ofrecerán detalles.

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Desde que Machado salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.