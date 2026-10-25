Opositores argentinos a Milei celebran triunfo de Lula y destacan unidad latinoamericana

"Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula", escribió el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) en la red social X.

Con el 51,76 % de los votos frente al 48,24 %, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas, Lula fue elegido para gobernar por cuarta vez Brasil.

El exministro de Economía y excandidato presidencial en 2023 Sergio Massa también celebró la trayectoria política del mandatario brasileño.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", escribió Massa, quien describió al presidente brasileño como "la historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos".

Massa también destacó el estrecho vínculo con Argentina: "Siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina".

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Desde la izquierda, la dirigente Myriam Bregman atribuyó la victoria a una "gran movilización popular motorizada por la juventud" y consideró que el resultado supone un "fracaso de la escandalosa injerencia de EE.UU. Lloran Trump y Milei".

El excanciller y diputado argentino por el peronismo Jorge Taiana calificó el resultado como una "remontada histórica" y destacó la "convicción, organización y firmeza en la defensa de la soberanía" de Lula.

"Lula vuelve a demostrar que siempre hay que luchar hasta el final. Gran abrazo querido amigo Lula", escribió Taiana.

Lula revirtió el resultado de la primera vuelta, cuando Flávio Bolsonaro había sido el candidato más votado, con el 47 % de los sufragios, unos 2,2 millones de votos más que el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

En la segunda vuelta, Lula terminó con más de cuatro millones de votos de ventaja sobre su rival. Se trata de la primera vez desde el fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985) que un candidato que quedó segundo en la primera ronda logra imponerse en la segunda.