Periodista Alconada Mon advierte que ataques de Milei a la prensa afectan a la democracia

"Cuando las palabras son más que palabras. La violencia institucional afecta a la democracia", escribió Alconada Mon en la red social X, donde compartió una imagen elaborada por la Academia Nacional de Periodismo que contabiliza insultos presidenciales contra periodistas entre enero y octubre de 2026 y una "amenaza de muerte".

La imagen publicada recoge expresiones utilizadas por Milei contra trabajadores de prensa, entre ellas "operadores", "mentirosos", "basuras", "ensobrados", "corruptos", "sicarios" y "soretes", además de la referencia a "quemar en la hoguera pública". El registro contabiliza 862 agravios, según la información difundida junto a la publicación.

Alconada Mon posee una larga trayectoria en el periodismo local e internacional. Es maestro de la Fundación Gabo y recibió el Premio Pulitzer en 2017 como parte del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por su trabajo en la investigación de los llamados ‘Papeles de Panamá’.

Ha recibido reconocimientos de la Sociedad Interamericana de Prensa, Transparencia Internacional y otras organizaciones periodísticas, y es autor de libros de investigación y novelas.

La nueva escalada de descalificaciones tuvo como blanco principal a Alconada Mon y se produjo después de que la Justicia dictara el sobreseimiento de Milei en la causa $LIBRA, relacionada con la criptomoneda que el mandatario promocionó en sus redes sociales en febrero de 2025 y cuyo posterior desplome perjudicó a inversores.

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El periodista publicó este viernes, tras conocerse la noticia: "El sobreseimiento deja sin respuesta: ¿Qué sabía el Presidente antes de difundir el "memecoin"?,¿Qué alcance tuvieron los acuerdos o propuestas comerciales vinculados con sus promotores?, entre otras incógnitas.

Durante una cena de la Fundación Faro celebrada el viernes, Milei mencionó a Alconada Mon y a otros periodistas del diario La Nación, así como a trabajadores del diario Perfil y del canal de noticias A24, a quienes acusó de ser "ensobrados y corruptos" y de participar en una supuesta operación contra su Gobierno. También dijo que "se tienen que quemar en la hoguera".

El sábado, en una entrevista con Radio Mitre, Milei volvió a atacar al diario La Nación, acusó a Alconada Mon de mentir y lo calificó de "delincuente". Y que evaluará con sus abogados la posibilidad de iniciar acciones legales por la cobertura del caso.

Este domingo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en un informe, aprobado en Bogotá durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que en Argentina persisten las tensiones entre el poder político y la prensa, así como episodios de amenazas y decisiones judiciales que afectan investigaciones periodísticas.